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Emel Müftüoğlu Bodrum'da kaza geçirdi: O günden beri evdeyim

Sahnelerin sevilen ismi Emel Müftüoğlu, Bodrum’da Jet ski’den düşüp kaza geçirdiğini açıkladı. Müftüoğlu, "O günden beri evde istirahat ediyorum. Sıkıldım oturmaktan. Bugün de biraz hava almak istedim." dedi.

Emel Müftüoğlu Bodrum'da kaza geçirdi: O günden beri evdeyim Sahnelerin sevilen ismi Emel Müftüoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydeydi. Şarkıcı Emel Müftüoğlu, geçtiğimiz günlerde dizindeki menisküslerin yırtıldığını dile getirdi.
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