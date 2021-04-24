Emekliye zam! Yüzde 14 oranında...

Emekliye bayram ikramiye zammı ile ilgili flaş açıklama. Ve belli oldu. Emeklilere Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti. Emekli ikramiyelerine yansıtılacak zam oranları ifade edildi. Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak’taki yüzde 8.36’lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, Temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak. Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak.

