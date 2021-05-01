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Emekliye zam! Tarih belli oldu

Emekli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabına yatacak. 100 lira zam yapıldı. 2018 yılından beri emekliye ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi bu yıl 100 lira artışla Ramazan Bayramı öncesi ödenecek. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nakdi yardım da 1100 liraya çıkartılarak yeniden başlatıldı.

Emekliye zam! Tarih belli oldu
 
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