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Emekliye zam! Tarih belli oldu
Emekli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabına yatacak. 100 lira zam yapıldı. 2018 yılından beri emekliye ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi bu yıl 100 lira artışla Ramazan Bayramı öncesi ödenecek. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nakdi yardım da 1100 liraya çıkartılarak yeniden başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından pandemi döneminde yeni destek paketi hayata geçiriliyor.