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Emekliye zam müjdesi! En az yüzde 25...
Emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklaması! Yüzde 25 zam geliyor. Detayları belli oldu. Ek gösterge kamu çalışanlarının maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerini doğrudan etkiliyor. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak. Unvan, sınıf, hizmet, dereceye göre değişen ek göstergede (katsayı) milyonlarca doğrudan ilgilendiriyor. Göstergesi 3600 olan kamu çalışanı 2500 olana göre daha fazla emekli aylığı ve ikramiye alıyor. Meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek, idarecilerin de geliri artacak.