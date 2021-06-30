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Emekliye zam müjdesi! Belli oldu, en düşüğü...
Türkiye’de milyonlarca emekli temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı ile ilgili detayları merak ediyor. Bilindiği üzere her yıl emekliler ocak ve temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda belirleyici etken ise enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklandı. Açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da belli oldu.