Emekliye zam müjdesi! Açıklandı, 2 bin 964 lira ve…

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Resmi açıklama sonrası milyonlarca memur ve emeklinin ocakta alacağı zam oranları da ortaya çıkmaya başladı. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Temmuz-ekim dönemini kapsayan son 4 aylık enflasyon rakamlarına göre memur maaşları için şimdiden fark göründü, SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam da yüzde 5’e dayandı. Enflasyonun öngörülere göre gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) toplam yüzde 5.35 zamla 3.523 liradan 3.711 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da da 2.814 liradan 2.964 liraya çıkacak. Şu anki yüzde 0.61 farka göre en düşük memur maaşı ocakta 3.523 liradan 3.650 liraya, taban memur emekli maaşı da 2.814 liradan 2.915 liraya yükselecek.

Enflasyon verileri zam hesabında baz alındığı için memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Zam, ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez belirleniyor. Buna göre; milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyona göre yüzde 5.75,memur ve memur emeklisi de yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. Dün itibarıyla açıklanan ekim enflasyonu ile son 4 aylık enflasyon da netleşti.

SON 4 AYDA YÜZDE 4.61

Temmuzda enflasyon yüzde 0.58 ağustosta yüzde 0.86, eylülde yüzde 0.97, ekimde ise yüzde 2.13 arttı. Kümülatif hesaba göre 4 aylık kümülatif enflasyon yüzde 4.61 oldu. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. İkinci 6 aya ilişkin enflasyon farkı ocakta maaşa yansıtılacak. Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Enflasyon farkı bu zamma eklenecek

AŞAN ORANDA EKLEME ALACAK

4 aylık enflasyon yüzde 4.61’le memur ve memur emeklisine ikinci 6 ay için verilen toplu sözleşme zammını (yüzde 4) aştığı için şimdiden aşan oranda yani yüzde 0.61 fark oluştu. Kasım ve aralıkta da enflasyonun artacağı yönünde beklenti hakim. Çünkü geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahminini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e çıkarmıştı. Bu yönde bir enflasyon rakamı oluşursa yüzde 2.35 zam farkı gündeme gelebilir.

TABAN MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ

Enflasyon tahminler doğrultusunda gerçekleşirse memur kesimi yüzde 2.35’lik enflasyon farkıyla toplamda yüzde 5.35 (ocak zammı olan yüzde 3+ enflasyon farkı yüzde 2.35) zam almış olacak. Enflasyonun öngörülere göre gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) toplam yüzde 5.35 zamla 3.523 liradan 3.711 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da da 2.814 liradan 2.964 liraya çıkacak. Şu anki yüzde 0.61 farka göre en düşük memur maaşı ocakta 3.523 liradan 3.650 liraya, taban memur emekli maaşı da 2.814 liradan 2.915 liraya yükselecek.

EN AZ 1.500 LIRA ÖDENIYOR

SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyona göre yüzde 5.75 zam almıştı. Son 4 aylık enflasyon (temmuz-ekim)yüzde 4.61 oldu. Yılsonu yeni enflasyon tahmini yüzde 12.1. Bu öngörü gerçekleşirse yüzde 6’nın üzerinden bir zam gündeme gelecek. 4 aylık enflasyona göre en düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 75 lira artışla 1.702 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.604 liraya çıkıyor. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor. 1.700 lira maaşı olan SSK emeklisinin de maaşı şimdiden 1.778 liraya çıktı. Merkez’in öngördüğü doğrultuda bir enflasyon oluşursa zam daha da yükselecek