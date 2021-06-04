Emekliye zam müjdesi! 3.214 lira...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Maaş zamları ile ilgili kritik veri açıklandı. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 6.39’luk zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise yüzde 3.39’luk fark oluştu. Emekliler ayrıca temmuzda zamlı maaşa ek olarak zamlı ikramiye de alacak. 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa bu maaş 2.575 liraya yükselecek. Ocakta memur emeklisinin en düşük maaşı 3.021 liraya çıkmıştı. Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük bu maaş 3.214 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı da şimdilik 4.024 liraya çıkmış oldu.

Yaklaşık 13.5 milyon memur ve emeklinin alacağı zammı tayin eden kritik enflasyon verilerinden biri daha açıklandı.Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor.SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor.

OCAKTA YÜZDE 8.36 ARTMIŞTI

SSK ve Bağkur emeklisi ocak itibarıyla 6 aylık (Temmuz-Aralık 2020 dönemini kapsıyor) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı.Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36’lık bir fark oluştu. Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı ve yüzde 4.36’lık enflasyon farkıyla toplam zam yüzde 7.36 olmuştu.

TOPLU SÖZLEŞME RAKAMINI GEÇTİ

Yapılan zamların ardından 5 ayı geride bıraktık. Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli için en kritik enflasyon verilerden birini daha açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi. Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza daha 1 ay varken yüzde 6.39’luk zammın oluştuğunu gösteriyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3’lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Bu fark toplu sözleşme zammının üzerinde bir rakama işaret ediyor. Temmuzda memura yüzde 3 toplu sözleşme zammı da yapılacak.

EN AZ NE KADAR?

Haziran ayı enflasyonu, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta memur emeklisinin en düşük maaşı 3.021 liraya çıkmıştı. Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük bu maaş 3.214 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla en düşük memur maaşı şimdilik 4.024 liraya çıkmış oldu.

TABAN MAAŞ 1.500 LİRA

Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020’de çıkan yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Yani bu maaşın altında alan emekli yok. Emeklinin dul ve yetimi de kendisine düşen hisse oranında maaş alıyor. Zamlar da hisse oranında yansıtılıyor. Son 5 ayda oluşan yüzde 6.39’luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı da 1.662 liradan 1.768 liraya çıkacak. 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa bu maaş 2.575 liraya yükselecek.

TEMMUZDA 1.100 LİRA BAYRAM İKRAMIYESİ DE YATACAK