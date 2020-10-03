Emekliye zam müjdesi! 2 bin 898 liraya yükselecek

Milyonlarca emekli bekliyordu. Ve belli oldu. Rakamlar tek tek açıklandı. Emeklilerin gözü Ocak zamlarına çevrilmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon tahminine göre yüzde 4.49 olacak. Emekli maaşlarında 286 liraya kadar artış yaşanacak. İşte emeklilerin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

Emeklilerin gözü Ocak zamlarına çevrildi. Maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.

Yeni Ekonomi Programı'nda 2020 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 10.5 olarak yer aldı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.49 olacak.

EN ÇOK 6 BİN 661 TL

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 286,25 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 661 lira 62 kuruşa çıkacak.

ESNAFA EN AZ 1.971 TL

En düşük esnaf emeklisi aylığı bin 886 liradan bin 971 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek.