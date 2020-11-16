16 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.293 0.13 EURO 9,1480 0.67
USD 7,7120 0.41 ALTIN 467,610 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emekliye zam müjdesi! 2 bin 374 lira...

16 Kasım 2020 Pazartesi - 8:01 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 8:17

Milyonlarca emekliye iyi haber! Emekli zammı ile ilgili yeni gelişme. Tüm emeklilerin gözü kulağı bu haberdeydi. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Emeklilere yapılacak ocak zammı, beklenti anketine göre yüzde 6.35 olacak. Böylece SSK emeklisinin en düşük maaşı 2 bin 374 liraya yükselmiş olacak. En düşük Bağ-Kur emekli maaşı ise bin 993 lira olacak. Peki, yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak olan ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...


Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranı için de enflasyon verileri yakından izleniyor. 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri artışı merakla beklerken, ipuçları da geliyor.
 
Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.47 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.35 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 6 liraya çıkacak.
 
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 374 liraya yükselecek. 2 bin lira olan maaş 2 bin 127, 3 bin lira olan maaş 3 bin 190, 4 bin lira olan maaş 4 bin 254, 5 bin lira olan maaş 5 bin 317 liraya çıkacak. Emekliler, zam oranını 4 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla öğrenecek. Aynı ay içerisinde de maaş ödeme tarihlerinde yeni maaşlar hesaplara yatırılacak.
 

ETİKETLER

emekli emekli zam emekli zammı emekli ocak zammı SSK emekli zam en düşük emekli maaşı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.