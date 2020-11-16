Emekliye zam müjdesi! 2 bin 374 lira...

Milyonlarca emekliye iyi haber! Emekli zammı ile ilgili yeni gelişme. Tüm emeklilerin gözü kulağı bu haberdeydi. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Emeklilere yapılacak ocak zammı, beklenti anketine göre yüzde 6.35 olacak. Böylece SSK emeklisinin en düşük maaşı 2 bin 374 liraya yükselmiş olacak. En düşük Bağ-Kur emekli maaşı ise bin 993 lira olacak. Peki, yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak olan ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...

