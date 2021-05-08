Emekliye zam müjdesi! 2 bin 155 lira...

SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlar için Temmuz 2021 zammı şekillenmeye başladı. Yılın ilk 4 aylık enflasyonu yüzde 5.45 çıkarken, emekli Temmuz zammı 2021 için 2 kritik veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. Buna göre 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek. Peki emekli zam oranı ne kadar olacak?