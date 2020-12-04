Emekliye zam memura fark!3 bin 801 lira...

Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu ve belli oldu. Rakamlar açıklandı. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Emekli ve memurun alacağı zammı belirleyen enflasyon verisinden en kritik olanı dün açıklandı. Son 5 aylık verilere göre; memur ve memur emeklisine ocakta yüzde 6.02, SSK ve Bağkur emeklisine ise yüzde 7.02 zam göründü. Son 1 aylık enflasyon eksi çıkmazsa emekli ve memur maaşı en az bu oranda artacak. En düşük memur maaşı 3 bin 801 lira, en düşük memur emeklisinin maaşı 2.983 lira olacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı ise 2.233 liradan 2.391 liraya çıkarken, En düşük esnaf maaşı 114 lira artışla 1.627 liradan 1.741 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 108 lira artışla 1.534 liradan 1.641 liraya çıkacak. İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar...

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisi ise 6 aylık enflasyon ne çıktıysa o oranda zam alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Buna göre; enflasyon (TÜFE) kasım ayında yüzde 2.30 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 14.03 olarak gerçekleşti.

ŞİMDİDEN YÜZDE 7.02

SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyon verisine göre yüzde 5.75, memur ve memur emeklisi de yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı kasım enflasyonu beklentileri aşınca, son 5 aylık enflasyon kümülatif yüzde 7.02 oldu.

FARK OLARAK YANSIYACAK

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. İkinci 6 aya ilişkin enflasyon farkı ocakta maaşa yansıtılacak. Toplu sözleşmeye göre; memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de zam yapılacak. Bu yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı bu ocak zammına eklenecek.

YÜZDE 1 ARTIŞ OLURSA...

Enflasyonla ilgili beklenti, yılın son ayında da yükseleceği yönünde. Eğer enflasyon eksi çıkmazsa memur ve memur emeklisine yüzde 3 ocak zammına ek olarak en az yüzde 3.02 fark eklenecek. Böylece toplam zam yüzde 6.02’yi bulacak. Aralık ayında yüzde 1 enflasyon oluşması halinde de farkla birlikte zam yüzde 7’yi aşabilecek. Net rakam 4 Ocak’ta belli olacak.

KAMU ÇALIŞANI NE KADAR ALACAK?

Enflasyon aralıkta sıfır bile çıksa yüzde 6.02’lik zamla en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 212 lira artışla 3.523 liradan 3.735 liraya çıkacak. Aralıkta enflasyon yüzde 1 artarsa memurun alacağı ocak maaşı 7.09 artacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 278 liralık yükselişle 3.801 liraya çıkacak.

En düşük memur emeklisinin maaşı şu anda 2.814 lira. Dün itibarıyla oluşan farkla birlikte yüzde 6.02 artması muhtemel bu maaş, 169 lira yükselerek 2.983 lira olacak. Enflasyon farkı yüzde 4.09 olursa ve yüzde 3’lük ocak zammıyla en düşük memur emeklisi maaşı 199.5 lira artarak 3.013 liraya çıkacak.

SSK VE BAĞKUR'LUYA YANSIMASI NE OLACAK?

SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) en?asyona göre yüzde 5.75 zam almıştı. Son 5 aylık en?asyon (temmuz-kasım) yüzde 7.02 oldu. Buna göre; aralıkta en?asyon sıfır olsa bile en düşük esnaf maaşı 114 lira artışla 1.627 liradan 1.741 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 108 lira artışla 1.534 liradan 1.641 liraya çıkacak.

- 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı ise 2.233 liradan 2.391 liraya çıkarken, 2000’den sonra emekli olan SSK’lının taban maaşı da 1.500 lira olacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor. Emeklinin dul ve yetimi de zamdan aynı oranda etkilenecek ve hissesine düşen oranda fark alacak.(Posta)

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 14.03 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Buna göre; enflasyon (TÜFE) kasım ayında yüzde 2.30 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 14.03 olarak gerçekleşti. Aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4.51 ile ulaştırma, yüzde 4.16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1.69 ile ev eşyası oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek ana grup yüzde 0.19 ile eğitim oldu. Artışın nispeten düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 0.12 haberleşme, yüzde 0.80 ile sağlık. 324 MADDE FİYATI ARTTI Kasımda enflasyon sepetindeki 418 maddeden 322’sinin ortalama fiyatı arttı, 54 maddenin ortalama fiyatı düştü, 42 maddenin fiyatında değişim olmadı. Diğer yandan yurtiçi üretici fiyatları (ÜFE) kasımda yüzde 4.08 arttı ve yıllık üretici enflasyonu da yüzde 23.11 oldu. Yurtiçi üretici fiyatları yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19.63, imalatta yüzde 25.04 ve su temininde yüzde 12.83 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.58 artış olarak gerçekleşti. Bu artışın maliyetlere dolayısıyla TÜFE’ye yansıyabileceği ifade ediliyor. GIDA, PETROL VE DÖVİZ... En?asyon verilerini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, paylaşımında, “Kasım en?asyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14.03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek en?asyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. En?asyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız” ifadelerini kullandı.

İŞTE KURUŞU KURUŞUNA YENİ ZAMLI MAAŞLAR...