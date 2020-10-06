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Emekliye zam! Kim ne kadar emekli maaşı alacak?

06 Ekim 2020 Salı - 7:38 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 7:38

Milyonlarca emeklinin ve emeklilik planı yapan vatandaşın gözü kulağı bu haberdeydi. 'Ne kadar emekli maaşı alırım' diye araştırma yapanlar, ocakta emeklilere yapılacak zam oranını da merak ediyor. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına iki defa zam alıyor. Yapılacak bu zam tutarlarında ise enflasyon rakamları etkili oluyor. emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı da netleşmeye başladı. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 oldu. Kesin oran ise...


Geri sayım başladı. 12 milyonun üzerinde vatandaşa ocak ayında yapılacak maaş zamları netleşmeye başladı. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor.
 
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
 
Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.
 
Memurlar ve memur emeklileri ise hakem kurulu kararı kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak.
 
Yüzde 4'ü aşan kısım, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.
 
TÜİK AÇIKLADI
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 0.97 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.
 
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI
 
Yani Ocak zammı için yol yarılandı. Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 olarak görünüyor.
 
Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 4 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.
 
ZAM ORANI İÇİN 2 TAHMİN
 
Zam oranları için ipuçları da var. Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 4.49 olacak.
 
Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.49, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.49 zam alacak.
 
Merkez Bankası'nın yaptığı Eylül ayı beklenti anketine göre ise zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 5.4, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 4.4 olabilecek.
 
 
 
 
 

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