Emekliye zam! 'Asgari ücret kadar...'

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılacak ocak zammında. Artık sayılı günler kaldı. SGK, Bağ-Kur, emekli sandığı... Tüm emeklilerin maaşları 2021'de yükselecek. 'Emekli maaşım ne kadar olur?' diye araştırma yapan emekli vatandaşlar en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını da merak ediyor. Asgari ücrete yapılan zammın belli olması ile birlikte emeklilerden de aynı oradan zam talebi geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ise netleşmeye başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleşeceği tahmini zam oranı emeklilere yüzde 7.96, memur ve memur emeklilerine ise 6.96 olarak göründü.

Milyonlarca emekli, 2021'de maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Rakamlar netleşmeye başladı. Yeni maaşların ipuçları enflasyon tahminleriyle ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 7.96, memur a, memur emeklisine yüzde 6.96 zam göründü. Emeklilere bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve temmuz -aralıkta TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Fakat emekliler yapılacak zam oranın yukarı çekilmesini, emeklilere de asgari ücret zammı kadar zam yapılmasını talep ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yazılı açıklamasında, asgari ücretin 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini anımsattı.

Yeni asgari ücretin 2020 yılı asgari ücretine göre 500 lira zamlanarak, yüzde 21,56 oranında arttığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Gelir ve aylık alanlar arasında en mağdur kesim, SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmuştur. En az aylık ödemesi 1500 lira. Bu ücretle geçinmenin zorluklarını bilmeyen yok. Bu nedenle, 2021 yılı emekli zamlarında seyyanen ve yüzdeli artışlar seçenekli olmalıdır. Yeni asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz."

"Sorunlarımızı ortak akılla çözelim"

Ergün, 2021'in millete, ülkeye ve bütün insanlığa sağlık , huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel ülkemiz, her bir vatandaşının huzur ve güven içerinde yaşaması için her türlü kaynağa sahip. Yeter ki birlik olalım ve sorunlarımızı ortak akılla çözelim. 2021'in reform yılı olacağını ilan eden hükümetimizin ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda yeni başarılara imza atmasını diliyoruz. Yatırım, üretim ve istihdamla emeklilerimizin de ekonomik durumlarında iyileştirmeler yapılmasının öncelikli hedefler arasında olmasını istiyoruz."