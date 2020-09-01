Emekliye yüksek ikramiye! Milyonlar bekliyordu ve...

Milyonlarca emekli yüksek ikramiye için gün sayıyor. Memurların emekli ikramiyesi hesabına 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de katılması talebi için gözler yargıya çevrildi. Mahkeme onay verirse, milyonlarca memur yüksek emekli ikramiyesi alacak! İşte milyonlarca memur emeklilerinin ikramiye ödemeleri ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

Memurlara emekli olurken ödenen ikramiyenin artması gündemde. Emekli ikramiyesi hesaplamasının değişmesi, 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de hesaba katılması talebi için yargının vereceği karar merakla bekleniyor. Yargıdan vize çıkarsa, emekli ikramiyelerine artış yolu açılacak. Sadece tam hizmet yılları değil, 1 yılı tamamlamayan ay ve günler de hesaplamada baz alınacak.

MAYIS'TA BAŞLADI

Konu Mayıs ayında mahkemeye taşındı. Davayı duyuran Enerji Bir- Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "Umuyoruz ki yargı sürecinde mahkemeden çıkacak kararla birlikte, sadece yıllar üzerinden yapılan emekli ikramiyesi hesabına aylar ve günler de dahil edilir" dedi. Mahkemenin kararı merakla bekleniyor.

1-11 AY FARK

Emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında çalışanın hizmet yılının dikkate alındığına ancak 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin bu hesaba katılmadığına dikkat çeken Tonbul, bu durumun, 1 aydan 11 aya kadar tazminat kaybı yaşanmasına sebebiyet verdiğini ifade etti. Tonbul, mahkemenin vereceği kararın yaklaşık 3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini söyledi. (Takvim)