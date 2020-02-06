Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Hükümet çok sayıda bakanlığın alanına giren düzenlemelerle ilgili yasa teklifinde son aşamaya geldi: İnternetten silah satışı yasaklanacak. Bu ürünlerin hiçbir şekilde reklamı yapılmayacak, yapanlara da 50 bin lira para cezası verilecek. Yurtdışındaki boşanmalar kolaylaşacak. Yurtdışında çalışanın emekli maaşı kesilmeyecek. Tüm turizm belgelerini bakanlık verecek. BES’e dövizle ödeme yapılabilecek. Enerji yatırımları, Turizm Bakanlığı ve TSK’ya da sorulacak.