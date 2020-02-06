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Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor. Hazırlıklar tamamlandı. Emekliye yeni haklar geliyor. Asgari ücretle çalışan herkesi kapsayacak düzenlemede ayrıca internetten silah satışı, BES ödemeleri, enerji tasarrufu, boşanma da yer alacak. İşte milyonları çok yakından ilgilendiren maddeler...
Hükümet çok sayıda bakanlığın alanına giren düzenlemelerle ilgili yasa teklifinde son aşamaya geldi: İnternetten silah satışı yasaklanacak. Bu ürünlerin hiçbir şekilde reklamı yapılmayacak, yapanlara da 50 bin lira para cezası verilecek. Yurtdışındaki boşanmalar kolaylaşacak. Yurtdışında çalışanın emekli maaşı kesilmeyecek. Tüm turizm belgelerini bakanlık verecek. BES’e dövizle ödeme yapılabilecek. Enerji yatırımları, Turizm Bakanlığı ve TSK’ya da sorulacak.