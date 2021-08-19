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Emekliye ve memura müjde! Yüzde 20 artacak

Emekliye ve memura müjde! Yüzde 20 artacak Milyonlarca emekli ve memura müjde! Maaş ve ikramiyeler artacak. Yüzde 20 daha fazla maaş ve ikramiye ödemesi yapılacak.
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