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Emekliye üç müjde birden! 551 lira...
Emekliye müjde üstüne müjde geldi. Emekli maaşlarına zam geliyor. Emekli maaşlarında yüzde 7.67 olarak tahmin edilen zam oranı ile birlikte 551 liraya varan artış gerçekleşiyor. Bunun yanında emekliler 1100 lira bayram ikramiyesinden de yararlanıyor. Ayrıca emekli maaşlarının erken ödenmesi de söz konusu. Emeklilerin beklediği ödemelerle ilgili de tarihler belli oldu. İşte emekli milyonlarca kişiyi ilgilendiren tüm detaylar...
Temmuz ayı tüm emekliler kazanç ayı olacak. Yüzde 7.67 olarak tahmin edilen zam oranı SSK ve Bağ-Kur’luların maaşında 551 liraya varan artış getirirken, 1.100 lira da ikramiye ödenecek. Peki, Temmuz zammı ile birlikte emeklilerin maaşlarında ne kadar artış olacak? Ödeme takvimi en zaman? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...