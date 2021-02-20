Emekliye toplu zam! Gözler orada

Emekli milyonlarca kişi gözünü Ağustos ayına dikti. Milyonlarca memuru ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında yapılacak. Toplu sözleşmede hem 2022 ve 2023 yıllarının zamları belirlenecek hem de sosyal ve mali haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.

