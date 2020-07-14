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Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman olacak?
Milyonlarca emekli gözlerini promosyon ödemelerine çevirmişti. Emekliler için ikinci promosyon ödemelerinin ne zaman ödeneceği merak konusu olmuştu. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Emekliler için 2017 yılında getirilen promosyon alma hakkında şart 3 yıl boyunca maaş alınan bankayı değiştirmemek idi. Daha önce 300, 375 ve 450 TL olarak üç rakam ödenirken bu miktarlar bu yılki promosyon ile birlikte artmış durumda.