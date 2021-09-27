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Emekliye promosyon müjdesi! 1750 lira hesaba yatıyor! Bankalar peş peşe...
Emekliye son dakika promosyon müjdesi. Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası peş peşe duyurdu. Emeklinin hesabına 1750 lira yatırılıyor. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara 750 lira promosyon ödenirken, tutar kampanyalarla bin 750 liraya kadar çıkıyor. Emekli yakınını getirenlere de 250 lira ödeme yapanlar var.