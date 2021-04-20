Emekliye müjde! Zam geldi ikiye katlandı, 1750 lira...

Milyonlarca emekliye güzel haber! Ödenen para miktarı ikiye katlandı. Zamlı olarak 1750 TL ödeniyor. Sadece emekliler değil, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar da zamlı ödemelerden yararlanabiliyor. Bankalar adeta yarış halinde. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, YapıKredi ve diğer bankalar tek tek açıkladı. Yeni emekli olan kişiler de alıyor. Emekliler için bankaların promosyon ödemeleri artarak devam ediyor. Emekli promosyonunda miktar 1750 TL'ye kadar yükseldi. Bankalar emekli vatandaşlar için promosyon dışında da çeşitli fırsatlar sunuyor. Tüm ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale-EFT, kredi kartı aidat muafiyeti, kredi ve mevduata özel faiz oranı gibi imkanlar emeklileri bekliyor.

Milyonlarca emekli vatandaş bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceğini merak ederken, ikramiye zammı ile ilgili müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Emekilerin bayaram ödemeleri mayıs ayında, enflasyon oranında zam yapılarak banka hesaplarına yatırılacak. Emekliler için bir diğer zam haberi de bankalardan geliyor. Promosyon ödemelerinde tutarlar artırılırken çeşitli avantajlar da emekllileri bekliyor.

Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Bunlar taban tutarlar. Özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor.

3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM

İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.