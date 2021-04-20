Emekliye müjde! Zam geldi ikiye katlandı, 1750 lira...

Milyonlarca emekli vatandaş bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceğini merak ederken, ikramiye zammı ile ilgili müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Emekilerin bayaram ödemeleri mayıs ayında, enflasyon oranında zam yapılarak banka hesaplarına yatırılacak. Emekliler için bir diğer zam haberi de bankalardan geliyor. Promosyon ödemelerinde tutarlar artırılırken çeşitli avantajlar da emekllileri bekliyor.
Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Bunlar taban tutarlar. Özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor.
3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM
İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.
YAPIKREDİ 1750 TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR
Dev banka emekli vatandaşlar için harekete geçti. Promosyon ödemelerinde miktar yükseltildi. 1 Nisan itibarı ile başladı. Yeni emekli olanlar ya da maaşını YapıKredi'ye taşıyanlara 1750 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Emekliler için uygulananan kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerli. Herhangi bir ek koşul bulunmuyor. Bütün emekliler yararlanabiliyor.
1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerden yapılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanıyor ve tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.
ARKADAŞINI GETİRENE 150 TL ÖDEME
Bankalar emekli vatandaşlar için adeta yarışta. Emeklilerin maaş müşterisi olmasını sağlamak için promosyon dışında çeşitli kampanyalar da düzenleniyor. Bunlardan bir yenisi ise Garanti BBVA tarafından hayata geçirildi. Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 1.500 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca arkadaşını maaş müşterisi yapan emeklilere bir arkadaş için 150 TL ek ödeme yapılıyor. Sayı sınırı bulunmuyor. Emekli maaşını Garanti'ye taşıyanlardan EFT ve have ücreti de alınmıyor.
EMEKLİ PROMOSYON 2021 ÖDEME MİKTARLARI
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 350 lira, 425 lira ve 500 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 850 lira, 1.050 lira ve 1.250 lira promosyon imkanı veriyor. 30 Nisan’a kadar süren kampanya kapsamında, Akbank, SGK emekli maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emeklilerin bir aylık maaşı 2.500 TL ve üzerindeyse 1.750 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.500 TL, 1.500 TL’ye kadarsa 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya, 31 Mayıs’a kadar geçerli.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Maaşı 1.500 liraya kadar olana 1.000 lira, 1.500-2.500 lira maaşa 1.300 lira, maaşı 2.500 liranın üstünde olana da 1.600 lira promosyon veriyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
1.500 liradan düşük maaş için 750 lira, 1.500-2.500 lira maaşa 875 lira, 2.500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira promosyon veriyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Bir aylık net gelir 1.500 TL’ye kadarsa 675 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 850 TL, 2.500 TL’nin üzerinde ise 1.000 TL nakit promosyon ödüyor. Kampanya 30 Nisan’a kadar sürüyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Aylık 1.500 liranın altında maaşa 675 lira, 1.500-2.500 lira maaş alana 850 lira, 2.500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira ödeme yapıyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Maaşa göre 1.300 TL ’ye varan promosyon imkanından yaralanabilen banka müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1.500 TL ’lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanıyor.
FIBABANKA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500-2.500 lira olan maaşa 625 lira, 2.500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.