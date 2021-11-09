Emekliye müjde! Zam geldi, bugün başladı, 1.750 TL ödeniyor, ek koşul yok, başvuran...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Belli oldu, başvuran alıyor! Ek koşulsuz 1.750 TL’ye varan büyük fırsat! Emekli, dul ve yetim... Hepsi yararlanıyor. Bankaların emekliye verdiği promosyon tutarında yarış devam ediyor. Bankalar tek tek açıkladı! Bankalar emekli promosyonu için harekete geçti ve ödemeleri arttırdı. Bankalar emekli vatandaşlar için promosyon dışında da çeşitli fırsatlar sunuyor. Son olarak ING’den koşulsuz emekli promosyonu adımı geldi. Emekli maaşını 3 yıl ING’den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan emekliler kampanyadan yararlanıyor.

Emekli, dul ve yetim… Milyonlarca emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerini ilgilendiriyor! Bankalar ödemeleri arttırdı. Bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Maaşını taşıyana ek koşulsuz 1.750 TL’ye varan nakit fırsatı ve ek ayrıcalıklar sunuluyor. Son olarak emeklilere ödeme müjdesini ING Türkiye duyurdu.

ING EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 1.750 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşını 3 yıl ING’den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan emekliler kampanyadan yararlanıyor. Emekli maaşını taşıyanlar ayrıca nakit ihtiyaçları için yüzde 1,55’ten başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisinden faydalanıyor. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Emekli müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına uygun hizmetler geliştirerek onların yanında olmayı önemsiyor ve emeklilere özel sunduğumuz birçok farklı ayrıcalık ile onların hayatlarını kolaylaştırıyoruz” dedi.

KİM NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ALIYOR?

Müşterilerinin iş ve özel yaşamlarında her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefleyen ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 1.750 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor. Emekli maaşını ING’den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1500 TL’ye kadar ise 1.200 TL, 1.500 TL – 2.500 TL arası ise 1.500 TL ve 2.500 TL ve üzeri ise 1.750 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. 2 Kasım – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanıyor. Nakit promosyon başvuru işlemleri, ING şubeleri ya da ING Telefon Bankacılığı aracılığı ile tamamlanabiliyor.

EMEKLİYE İHTİYAÇ KREDİSİ FIRSATI! KREDİ TAHSİS ÜCRETİ YOK!

ING’ye emekli maaşını taşıyanlar ayrıca nakit ihtiyaçları için yüzde 1,55’ten başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatından faydalanıyor ve kredilerini kredi tahsis ücreti olmadan kullanıyor. Maaşını ING’ye taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeden e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla ING şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.

EMEKLİ MAAŞ GÜNÜNÜ BEKLEMEDEN MAAŞLARINI ALABİLECEK!

Kampanya ile ilgili görüşlerini aktaran ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Emekli müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına uygun hizmetler geliştirerek onların yanında olmayı önemsiyoruz. Bu kampanya ile emekli maaşını ING’ye taşıyanlara herhangi bir ürün kullanma koşulu olmadan 1.750 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyoruz. Bununla beraber emekli müşterilerimize sunduğumuz farklı ayrıcalıklarla da onların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Emekli müşterilerimiz, ING Telefon Bankacılığında doğrudan onlara özel müşteri temsilcilerinden 7/24 hizmet alabiliyor ve Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor” dedi.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

GARANTİ BBVA

1.500 liraya kadar emekli maaşı alana 1.250 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaşa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerinde maaşa ise 1.750 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 30 Kasım'a kadar emekli maaşını bankaya taşıması için başka emeklileri davet edenler her davet için 250 lira nakit ek promosyon kazanabiliyor.

KUVEYT TÜRK

1.500 liraya kadar emekli aylığı alanlara 750 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında emekli aylığı olanlara 875 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri maaşı bulunanlara ise 1.000 lira promosyon ödemesinde bulunuyor.

QNB FİNANSBANK

Maaşı 1.500 liraya kadar olana 750 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira maaş aralığına 875 lira, maaşı 2 bin 500 liranın üstünde olana da 1.000 lira promosyon veriyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.

İŞ BANKASI

8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL’den düşük maaşlar için 1.750 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 1.875 TL ve 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2 bin TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

YAPI KREDİ

Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar geçerli.

AKBANK

Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 700 lira, 875 lira ve 1.000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1.200 lira, 1.500 lira ve 1.750 lira promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar devam ediyor.

TEB

Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor. Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50 lira, 6 ay boyunca da en fazla 300 lira indirim kazanıyor. Banka böylece emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor.

FIBABANKA

Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira olan maaşa 625 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.

DENİZBANK

Aylık 1.500 liranın altında maaşa 675 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaş alana 850 lira, 2 bin 500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira ödüyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar sürüyor.