Emekliye müjde! Bin 600 lira ödeniyor

Milyonlarca emekli bekliyordu. Ve belli oldu. Emekliyi, dul ve yetimi yakından ilgilendiren zam için bankalar harekete geçti. Bankaların promosyon yarışında rekabet iyice kızıştı. 3 yıl süresince maaşını aynı bankadan alma sözü veren bin 600 liraya varan emekli promosyonu alıyor.

YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli promosyonu uygulaması ilk kez 2017 yılında başladı. 3 yıl aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bankalar yüksek tutarlarda bir kereye mahsus para ödemesi yapıyor. Promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor. Banka promosyonları 12 milyon emekli için büyük önem taşıyor. Çoğu banka yaptığı promosyon kampanyalarıyla emeklinin dikkatini çekmeyHatta maaş hesabına otomatik ödeme talimatı vermek, emekli bir tanıdığını getirmek gibi yöntemler de emekli promosyonunu yükseltiyor. Genel olarak bankalar emeklinin maaş müşterisi olması durumunda promosyon tutarını emekli maaşı aralığına göre belirliyor.

Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625, 2 .500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor. Kimi bankalarda da promosyon ve avantajlara ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlanıyor. Emeklilere özel ayrıcalıklar sunan bankalar, emeklilere birçok ayrıcalıklı hizmetten de faydalanma şansı sunuyor.

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN 3 YIL KALMA SÖZÜ

3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Hemen hesap açılıyor.

Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklilerin yazılı olarak ‘3 yıl maaşımı sizden alacağım’ taahhüdü vermesi yeterli.

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN YENİDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Yeni sözleşme dönemi gelen emekliler bankalarını seçerek fırsatlardan yararlanabiliyor. Maaş taahhüdü olan emeklilere bankalar kesenin ağzını açıyor. Emekli promosyonu tutarları 1.600 TL'ye kadar çıktı. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı daha yüksek miktarlardan da ödeyebiliyor. 2018 yılında promosyon alanların taahhütleri 2021 yılında bitiyor. Emekli maaşı için hangi ay taahhüt verdiyse, o tarihten sonra yeniden başvuru yapılabilecek.