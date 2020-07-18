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Emekliye Kurban Bayramı'nda çifte ödeme! 1000 TL+zamlı maaş

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 8:00 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 8:00

Emeklilere Kurban Bayramı'nda çifte ödeme yapılacak. Emekliler ayın 17'inden itibaren maaşıyla birlikte 1000 lira ek ödeme alacak. İşte Kurban Bayramı'nda emeklilerin alacağı ödeme ile ilgili tüm detaylar...


Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlıyor.
 
Ödemeler ayın 28'inde tamamlanacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 24-28 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekli Sandığı emeklileri ise zam farklarını 28 ve 29 Temmuz tarihinde alacak. Emekliler, hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.
 
İKİ ARTIŞ BİRDEN
 
Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak. Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira 40 kuruş yatırılacak. Esnaf emeklilerine en az bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılara ise 2 bin 233 lira verilecek. (Takvim)
 

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