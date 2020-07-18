Emekliye Kurban Bayramı'nda çifte ödeme! 1000 TL+zamlı maaş

Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlıyor.

Ödemeler ayın 28'inde tamamlanacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Temmuz , Bağ-Kur emeklileri 24-28 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekli Sandığı emeklileri ise zam farklarını 28 ve 29 Temmuz tarihinde alacak. Emekliler, hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.

İKİ ARTIŞ BİRDEN

Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak. Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira 40 kuruş yatırılacak. Esnaf emeklilerine en az bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılara ise 2 bin 233 lira verilecek. (Takvim)