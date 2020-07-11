Emekliye kira yardımı ve bayram ikramiyesi zammı teklifi!

Kurban Bayramı'na az bir süre kala yaklaşık 13 milyon emeklinin gözü bayram öncesi ödenecek bayram ikramiyelerinde. Emekliler bayram öncesi verilecek ikramiyelere zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan iki ayrı kanun teklifi ile, evi olmayan ve kirada oturan emeklilere, her ay 581 lira net kira yardımı yapılması istendi. Emeklilere bayramlarda ödenen bin liralık ikramiyenin ise, 1500 liraya yükseltilerek aynı miktar ikramiyenin çalışan memurlara da verilmesi önerildi. Peki, Bayram ikramiyesine zam var mı? Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Emekliye kira yardımı gelecek mi? İşte emekli bayram ikramiyeleri ve emekliye kira yardımı ile ilgili detaylar...

Yaklaşık 13 milyon emekli bayram öncesi emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ederken aynı zamanda bayram ikramiyelerinin her bayram öncesi artırılmasını istiyor.

Emekli bayram ikramiyeleri 2018 yılından bu yana iki bayramda da veriliyor. Emekli ikramiye ile rahat bir nefes alırken, cansuyu olacak bayram ikramiyeleri ile ilgili bir talebi var. Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayarken emekli bayram ikramiyelerini aynı kalmasın değişsin, nefes aldıracak kadar zam yapılmasını istiyor.

EMEKLİ İLE İLGİLİ 2 AYRI KANUN TEKLİFİ SUNULDU!

Emeklilerin bu talepleri ile ilgili iki ayrı kanun teklifi İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş tarafından hazırlanarak TBMM ’ye sunuldu.

Fahrettin Yokuş tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan iki ayrı kanun teklifi ile, evi olmayan ve kirada oturan emeklilere, her ay 581 lira net kira yardımı yapılması istendi. Emeklilere bayramlarda ödenen bin liralık ikramiyenin ise, 1500 liraya yükseltilerek aynı miktar ikramiyenin çalışan memurlara da verilmesi önerildi.

Emeklilere bayramlarda ödenen bin liralık ikramiyenin ise, 1500 liraya yükseltilerek aynı miktar ikramiyenin çalışan memurlara da verilmesi önerildi.

Emekliye kira yardımı ile ilgili yasa teklifinde, üzerlerine tapulu gayrimenkulü bulunmayan tüm emeklilere ve bundan sonra emekli olacaklara, asgari ücretin dörtte biri oranında her ay kira yardımı yapılması isteniyor. Asgari ücret arttıkça bu miktar da güncellenecek.

Yokuş'un yasa teklifi, bu yardımın hayatını kaybeden ve emeklinin maaşını almaya hak kazanan varislerine de aynı şartlar altında ödenmesini öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, “Zor şartlar altında geçinmeye çalışan emeklilerimize sosyal devlet ilkesi gereği, bir nebze de olsa katkıda bulunulmalıdır” denildi.

İKRAMiYEYE ZAM YAPILSIN

Yokuş hazırladığı ve TBMM'ye sunduğu bir başka kanun teklifi ile de dini bayramlarda emeklilere ödenen bin liralık ikramiyenin, 1500 liraya yükseltilmesini ve bu ikramiyenin çalışan memurlara da verilmesini istedi. Teklifin gerekçesinde “Enflasyon karşısında eriyen bayram ikramiyeleri 1500 liraya yükseltilmeli, bu miktar her yıl tüketici fiyat endeksi doğrultusunda artırılmalı” denildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?