Emekliye iyi haber! 2 bin 955 lira olacak

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde. Herkse 2021 ocak zammı ile maaşının ne kadar artacağımı merak ediyor. Tüm maaşlar yükselecek. Peki 2021 en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Memurların ve emeklilerin yüzde 3’lük ocak zammı, enflasyon farkıyla yüzde 5’i bulabilecek. En düşük aylık memurda 3 bin 905, emeklide 2 bin 955 lira olacak.

Memurlara, memur emeklilerine ocakta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek. Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.