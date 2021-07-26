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Emekliye ikinci kazanç fırsatı! Toplu para...
Emekli olan milyonları kapsıyor. Emeklilerin ikinci kez tazminat alma hakkı var. Çalışmaya devam eden emekliler iş yerlerinde bir yılı doldurdukları zaman tazminat hakkı kazanıyor. Emekli oldukları zaman istediklerinde işten çıkıp tazminat alma hakkına sahip olan emekliler ikinci kez tazminat almak için iş vereni tarafından işten çıkarılması gerekiyor. Yani emekli olduklarında tazminat alıp çalışmaya devam eden emekliler eğer istifa ederse ikinci kez tazminat alamıyor.
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin ikinci kez tazminat alma imkanı var. Ancak bunun için bazı şartlara dikkat etmek gerekiyor. Peki, bu imkandan yararlanmak için ne yapmak gerekir? Çalışan emeklilerin maaşından kesinti yapılıyor mu? İşte konuya ilişkin emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...