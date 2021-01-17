Emekliye güzel haber! Yarın hesaplarda...

Milyonlarca emekli uzun süre emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Zam oranları belli oldu. Emekliler aylıklarının ne kadar olacağını öğrendi. Zamlı maaş ödemeleri ise yarın başlıyor. Aralık aynıda belirlenen enflasyon rakamları ile memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Emeklilerin zamlı maaşları yarından itibaren yatmaya başlayacak. Gelen son dakika haberde emeklilerin ek ödemelerine de zam geldi.

