Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

Emekliler için güzel haber geldi. Milyonlarca vatandaşı kapsayan emlak Vergisi’nde ikinci taksit dönemi başladı. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf. Ödeyenlere iade imkanı da var. Peki, yurt dışından emekli olanlar vergi ödüyor mu? Emlak vergisi her konut için geçerli mi? İşte emlak vergisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ev sahiplerinin Emlak Vergisi dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ikinci taksitlerin bu ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Ancak emekliler ve bazı şartları taşıyan vatandaşlar vergiden muaf tutuluyor.

Kimler Emlak Vergisi ödemiyor?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

Her konut için geçerli mi?

Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar yararlanamıyor. Engelli, gazi, dul ve yetimlerin başka geliri olup olmadığına bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da ödemiyor.

Aynı ev iki kişiye aitse ne oluyor?

200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.

Yurt dışından emekli olanlar vergi ödüyor mu?

Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor.

Konutta oturma şartı var mı?

Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor.

Dul maaşı alanlar vergi öder mi?

Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde Emlak Vergisi ödemiyor.

Müracaat etmek gerekiyor mu?

Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor.

Bugüne kadar ödenen vergiler ne olacak?

5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz.

Arsası olan emekliler ne yapacak?

Vergi istisnası sadece konutlar için geçerli.

Kat irtifaklı tapu geçerli mi?

Kat irtifakı tapusu olanlar da şartları yerine getirmişlerse Emlak Vergisi ödemez.

Eşler ayrı ayrı ev sahibi ise ne olur?

Şartları taşıyorlarsa iki eş de emekli olarak Emlak Vergisi ödemez.

BORÇLARA TAKSİT İMKANI GELDİ

Geçmişe dönük Emlak Vergisi borçları için de yapılandırma imkanı var. Yeni yapılandırma düzenlemesinin kapsamında 30 Ağustos 2020 öncesine ait Emlak Vergisi borçları da yer alıyor. Ev sahipleri başvurarak bu imkandan yararlanacak. (Takvim)