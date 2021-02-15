Emekliye güzel haber! İmza atmayın, maaşınız...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Emekli, dul ve yetim hepsini kapsıyor. Maaşlar ile ilgili çok önemli karar. Birçok kişi haberdar olmadığı için hakkını aramıyor. Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Bankalar haciz koyamaz. Bankanın emekli maaşına haciz koyabilmesi için emeklinin izni gerekiyor. Neye imza attığını bilmeyen çoğu emekli, kredi ve kart borcunu ödeyemeyince maaşındaki kesinti ve bloke işlemlerle şoke oluyor. Rızası olmadan maaşı haczedilen emeklinin vakit kaybetmeden bankadan, ‘haciz konulan maaş benim emekli maaşımdır’ şeklinde bir yazı alarak icra dairesine götürüp itirazda bulunması gerekiyor.

Birçok kişinin bankalara borcu bulunuyor. Bunların kimi sigortalı olarak bir iş yerinde çalışırken kimileri de emekli maaşlarıyla hayatını sürdürüyor. Borçlarını çeşitli nedenlerle ödemeyenler için alacaklı bankalar haciz işlemini başlatabiliyorlar. Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında ise “Emekli maaşıma haciz gelir mi?” sorusu geliyor.

Normal şartlarda yasaya göre; ‘memur emeklileri dışındaki’ emeklilerin yani SSK Bağkur emeklililerinin, dul ve yetimlerinin maaşına, üçüncü kişilere (banka gibi) olan borcu nedeniyle haciz konulabilmesi için borçlu emeklinin izninin, rızasının (muvafakatinin) olması gerekiyor. Bir başka ifadeyle emeklinin izni olmadan maaşa haciz konulamıyor. Haciz yasağının iki istisnası var. Nafaka borçları ve borçlunun muvafakati. Yani emekli, dul ve yetimin maaşı, SGK alacakları ve nafaka dışında kişinin muvafakatı olmadan haczedilemiyor.

Bankaya başvurun

Emekli maaşına haciz konulamayacağıyla ilgili Yargıtay kararları mevcut. Rızası olmadan maaşı haczedilen emeklinin vakit kaybetmeden bankadan, ‘haciz konulan maaş benim emekli maaşımdır’ şeklinde bir yazı alarak icra dairesine götürüp itirazda bulunması gerekiyor. Kanun yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nezdinde doğacak alacakların muvafakatname olmadan haczine izin veriyor. Üstelik bu haciz miktarı maaşın dörtte birini (yüzde 25) geçemiyor.

Hepsi bloke edilemez

Bazı durumlarda, bilhassa kredi kart borçlarında eğer aynı bankadan maaş alınıyorsa ilgili banka maaşın tamamını bloke edebiliyor. Ancak bankanın böyle bir hakkı ve yetkisi bulunmuyor. Borçlu ve ailesinin geçinmeleri için gerekli miktar düşüldükten sonra haciz yapılması gerekiyor. Birden fazla haciz var ise sıraya konuyor. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemiyor. (Posta)