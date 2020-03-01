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Emekliye güzel haber! İkinci tazminat...
Ülkemizde genç yaşta emekli olan çok sayıda vatan bulunuyor. Özellikle 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar 40'lı yaşlarda erkekler ise 50'li yaşlarda emekli olabiliyor. Genç yaşta emekli olanlar ise çoğunlukla çalışmaya devam ediyor. Çalışan emeklinin en çok merak ettiği konuların başında ise ikinci kıdem tazminatı hakkı geliyor. Peki emekliler hangi şartlarda ikinci tazminat almaya hak kazanıyor? İşte yanıtlar...
Yıllarca çalışanların en önemli hayallerinden biri emekli olabilmek. Ancak emeklilikten sonra çalışmaya devam eden milyonlarca kişi bulunuyor. Bunun farklı nedenleri var. Aylık bağlama oranlarındaki düşüş nedeniyle azalan emekli maaşları önemli faktörlerden biri.