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Tüm emekliler bekliyor! En az 2 bin 324 lira...

26 Kasım 2020 Perşembe - 8:41 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 8:56

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak zammında. Birçok kişi zam sonrası 'ne kadar emekli maaşı alırım' diye araştırma yapıyor. Rakamlar netleşmeye başladı. Emeklilerden gelen talepler de, emeklilerin zam beklentisini ortaya koyuyor. Şu an 'en düşük emekli aylığı ne kadar' sorusuna yanıt arayanlar için 2020 en düşük emekli aylığı bin 500 lira. Bu rakam 2019 senesinde bin liraydı. Peki 2021'de en düşük emekli aylığı nw kadar olacak? Türkiye Emekliler Derneği’nden ‘Asgari emekli aylığı yeniden belirlensin, asgari ücret seviyesine yükseltilsin’ çağrısı geldi. Bu çağrının dikkate alınması halinde emeklilerin aylık kazancı en az 2 bin 324 lira olacak.


Emekliler için son yıllarda pek çok önemli düzenleme hayata geçirildi. Bu kapsamda taban aylıklarda art arda artış yapıldı. En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin, bu yıl bin 500 liraya yükseltildi. Emekliler, taban aylıkta yeni bir artış beklentisi de taşıyor.
 
EN AZ 2 BİN 324 TL
 
Türkiye Emekliler Derneği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Asgari emekli aylığı yeniden belirlenmeli ve asgari ücret seviyesine yükseltilmeli" denildi. Talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak.
 
Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.
 
Halen net asgari ücret 2 bin 324 lira. Bu ücret, Ocak'ta artırılacak. Yeni asgari ücret, önümüzdeki ay Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.
 
Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi, bu yılın Nisan ayından itibaren bin 500 liraya yükseltildi. Bu düzenleme ile 650 bin emeklinin gelirinde artış yaşandı.
 
 
 
 

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