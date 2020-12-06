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Emekliye güzel haber... Çifte zam! En düşüğü 3 bin 943 lira

06 Aralık 2020 Pazar - 9:16 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 9:16

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak zammında. Herkes maaşının ne kadar yükseleceğini, zam oranın kaç olacağını merak ediyor. Ocak ayında memur emeklilerine yüzde 3 zamma ilaveten yüzde 3.02 enflasyon farkı göründü. Buna göre en düşük maaş 2 bin 983 lira olacak. Aralık enflasyonuna göre bu tutar artabilecek. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte memur emeklilerinin gelirlerinde ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...


Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkını bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon verisi gösterecek.
 
İkinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Buna göre şimdiden maaşlara yüzde 3.02 enflasyon farkı oluştu. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.
 
Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik zam oranına göre, en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 943 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 814 liradan 2 bin 983 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.
 
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 535,98 liraya ulaşacak. (Takvim)
 
 
 
 

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