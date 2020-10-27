Emekliye güzel haber! Bankalar kesinin ağzını açtı

Emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklilerin yazılı olarak '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi yeterli.

Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklilerin yazılı olarak '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi yeterli.

Nasıl yükseltilir?

Daha yüksek promosyon sunan bankaların ek şart arayıp aramadığı bu durumda araştırılmalı. Posta Gazetesi'nin haber ine göre ek ürün koşulu aramaksızın 1.500 lira nakit ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var.

TEB: Maaşı 1.500 TL ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyon alacak, iki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor.

AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.

ING BANK: Maaşı aylık 1.500 TL'ye kadar ise 500 TL, 1.500-2.500 TL arası ise 625 TL, 2.500 TL ve üzeri ise 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ancak ek kampanyalarla ödeme 2.550 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.

DENiZBANK: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL ödeme yapıyor.

GARANTİ BBVA: 1.500 TL'ye kadar kli maaşı alanlara 800 TL,1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.

İŞ BANKASI: 1.500 TL'den düşük maaşlar için 750 TL, 1500-2500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 TL promosyon veriyor.

ŞEKERBANK: 375 ila 450 TL arasında ödeme yapıyor. Ancak iki otomatik ödeme talimatı verildiğinde 150 TL, müşteri yönlendirenlere de her yeni emekli için 150 TL olmak üzerer toplam 1500 TL veriyor. Böyle toplamda 2.100 TL'ye kadar promosyon verilebiliyor.

YAPIKREDİ: 1 aylık net maaşları 2.500 TL ve üzerindeyse 1500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1000 TL ile nakit promosyon ödemesini kazanıyor.

QNB FİNANSBANK: Maaşı 1500 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1500-2500 TL arasında maaş alan emekliler ise 1100 TL, maaşı 2500 TL üzeri olan emekliler ise 1300 TL promosyon alabilecek. Maaşı 1500 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1500-2500 TL arasında maaş alan emekliler ise 1100 TL, maaşı 2500 TL üzeri olan emekliler ise 1300 TL promosyon alabilecek.

FIBABANKA: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1500-2500 TL arasında maaş alan emekliler ise 625 TL, maaşı 2500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.