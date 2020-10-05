Emekliye güzel haber! 5'li kazanç...

Emekli vatandaşlar gözlerini Kasım ayınca yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına dikti. Milyonlarca emeklinin talepleri arasında aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık hizmeti gibi konular var. Milyonlarca emekli bu taleplerinin karara bağlanmasını bekliyor...

