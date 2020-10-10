Emekliye güzel haber! 441 lira ek ödeme

Milyonlarca emekli için güzel haber geldi. Emekliler gözlerini o toplantıya çevirdi. Memurlar Ocak’ta aile yardımını en az yüzde 3 zamlı almaya hazırlanırken; talepler hayata geçerse 2 çocuklu emekliye aylık 441 lira ek gelir verilecek. Peki, talepler hayata geçerse emekliler, aile yardımı alacak mı? İşte aile yardımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ocak'ta memur ların hem maaşları hem de aile yardımları artacak. Her ay verilen aile yardımı ödemeleri, maaşlar gibi en az yüzde 3 zamlanacak. Eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23 liradan 79,24 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya yükselecek.

Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, aylık 428 lira yerine 441 lira aile yardımı almaya başlayacak. Ocak'ta enflasyon farkı olursa bu tutarlar daha da artacak. Memurlar artışı merakla beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.