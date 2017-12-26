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Son dakika... Emekliye farklı zam!

26 Aralık 2017 Salı - 9:27 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 9:55

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için tahminler yükselirken, memur emeklilerinin de yüzde 4’lük zamma ilaveten enflasyon farkı almasına artık kesin gözüyle bakılıyor.


Emeklilerin Ocak zammı yaklaşıyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammını, memur emeklilerinin de enflasyon farkını 2017'nin ikinci 6 aylık dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belirleyecek. Temmuz-Kasım enflasyonu belli oldu. 5 aylık enflasyon yüzde 4.97 çıktı. Bu veri; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına ilişkin tahminleri yükseltirken, memur emeklilerine de enflasyon farkı çıkardı. Merkez Bankası'nın son yaptığı beklenti anketinde de buna bağlı olarak enflasyon tahminleri arttı.

SAYILI GÜN KALDI

Bu ankete göre, yılın yarısında enflasyon yüzde 5.52 olarak tahmin ediliyor. Bu beklenti gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta yüzde 5.52 zam alacak; memur emeklilerine de yüzde 1.52 enflasyon farkı yansıtılacak.

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