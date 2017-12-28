Son dakika... Emekliye eşit zam

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ocak zammı için geri sayım başladı. 3 Ocak'ta zam oranları belli olacak. Emekliler, ay içerisinde de zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Son beklenti anketindeki tahmin; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.52 zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve yüzde 1.52 enflasyon farkı verilebileceğini gösteriyor. Emekliler, kesin zam oranlarını merakla bekliyor. Ancak emekliler, zam formülünün de değişmesini istiyor.

TOPLU SÖZLEŞME FORMÜLÜ

Halen SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Memur emeklilerinin zammı ise 2 yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde memurlar ile birlikte belirleniyor. Emekliler bu sistemin değişmesi beklentisini taşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" çağrısı yapıyor. Emekliler, bu formülün maaşlarda iyileştirme yolunu da açacağını vurguluyor. Toplu sözleşme formülünün hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı birlikte, aynı anda belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek, enflasyona bağlı olmayacak.