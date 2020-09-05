Emeklilerin corona virüs döneminde hükümetten bir talebi var. Emekliler, enflasyon sepetinde corona virüs güncellemesi istiyor. Emekli maaşlarında düzenleme yapılmasını sağlayacak formül Türkiye Emekliler Derneği'nden geldi. Emekliler Derneği'ne göre dünyayı sarsan virüs hadisesi nedeniyle insanların tüketim kalıplarının köklü değişiklere maruz kaldığına dikkat çekerek, enflasyon hesaplamalarında kullanılan emeklinin ihtiyaçlarına bağlı olarak "Harcama Sepeti"nin güncellenmesi gerektiğini söyledi. Enflasyon sepetinin güncellenmesi emekli maaşlarında enflasyon farkını ortaya çıkaracak. Bu da emekli maaşlarına enflasyon farkının yansıtılması anlamına geliyor. Peki, Emekliye enflasyon farkı verilecek mi? İşte emeklilerin enflasyon sepeti talebi...

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77 oldu. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Türkiye Emekliler Derneği TÜİK'in enflasyon sepetini salgın döneminin yaygın tüketim kalemlerine ağırlık vererek oluşturmasını istiyor. Emekli maaş zamları da enflasyon sepetine göre hesaplanıyor. Ancak enflasyon sepetinde emeklinin ihtiyaç duyduğu kalemler bulunmuyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün "İnsanların temizlik malzemesi tüketimi neredeyse 2-3 kat arttı. Bu harcamalar sokağın enflasyonunu belirleyen önemli kalemler oldu. bu gerçeği görmeden ve enflasyon sepetine yansıtmadan yapılan bütün TÜFE hesapları gerçeklikten, doğruluktan çok uzak" dedi. Peki, emekliye enflasyon farkı verilecek mi? Enflasyon sepeti nedir? İşte detaylar...

Milyonlarca işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin aylığına her 6 ayda bir TÜFE artışı kadar zam yapılıyor. Memur ve memur emeklilerinin zamları da toplu sözleşme görüşmelerinde TÜFE hedefleri dikkate alınarak belirlenirken üzerine gerektiğinde enflasyon farkı ödeniyor. Milyonlarca asgari ücretli ile özel sektör çalışanına yapılacak zamlarda da TÜFE büyük ölçüde dikkate alınıyor. Bu yıl gıda zammının yüksek, TÜFE'nin daha düşük gerçekleşecek olması emeklilerin gelecek yıl ocak ayında daha düşük oranlarda zam almasına yol açabilir.

Türkiye Emekliler Derneği de bu yüzden (TUED), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon hesaplamasında kullandığı enflasyon sepetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki yaygın tüketim kalemleri dikkate alınarak güncellenmesini talep etti.

ENFLASYON SEPETİ SALGIN DÖNEMİNE GÖRE GÜNCELLENSİN

TUED Genel Başkanı Kazım Ergün, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin tüm dünyayla zor bir süreçten geçtiğini, ülke ekonomileriyle birlikte yaşanan olumsuzluklardan en fazla dar gelirlilerin etkilendiğini söyledi.

Salgın sürecinin insanların tüketim tercihini ve alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkati çeken Ergün, AVM'lerin yerini e-ticaretin, lüksün yerini ise zaruri tüketimin aldığını dile getirdi.

TEMİZLİK MALZEMESİ TÜKETİMİ ARTTI

Bu süreçte gıda, hijyen ve sağlık harcamalarının önemli oranda arttığını vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

"Covid-19 ile birlikte tüm dünyada zaruri harcama kalıpları değişti. Ülkemizde de bunu çok net görüyoruz. Salgın nedeniyle vatandaşların bütçesinden ulaşım, turizm ve giyim gibi harcama kalemlerinin payı azalırken, elektrik, su, doğal gaz ve internet faturaları ile maske ve temizlik malzemelerinin payı arttı. Salgından önce maske diye bir gider kalemimiz yokken, bugün maske olmazsa olmazımız haline geldi. Bir kutu maskenin fiyatı 30 ila 50 lira arasında değişiyor. Yine alkol bazlı el dezenfektanları, kolonyalar ve jeller, hayatımızın en önemli ihtiyaç ve masrafı haline geldi. Bunun yanında, insanların temizlik malzemesi tüketimi neredeyse 2-3 kat arttı. Bu harcamalar sokağın enflasyonunu belirleyen önemli kalemler oldu."

Ergün, bu doğrultuda, TÜİK'ten enflasyon sepetini salgın döneminin yaygın tüketim kalemlerine ağırlık vererek oluşturmasını istediklerini kaydetti.