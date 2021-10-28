Emekliye ek ödeme! Eczane, bakkal, lokanta gibi iş yerlerinde yeni dönem...

Milyonlarca emekliyi kapsıyor. Emekliye ek ödeme. 2022 yılında hesaplara yatırılacak. 2022 yılında sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirleri 675.8 milyar, toplam giderleri 714.7 milyar lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na, emeklilere ek ödeme, devlet katkısı dahil olmak üzere 280.7 milyarlık bütçe transferi yapılacak.