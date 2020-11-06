Emekliye ek 428 lira!

Emekliler, bu ay yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında aile yardımının karara bağlanmasını istiyor. Memurlar gibi aile yardımı verilirse, emeklilere aylık 428 lira ek gelirin yolu açılacak. Aile yardımı Ocak'ta en az yüzde 3 zamlanacak. Bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, oran daha da yükselecek.

Bu ay yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, memur lar kadar emeklileri de heyecanlandırdı.

Emekliler, pek çok talebinin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını istiyor. Bu talepler arasında aile yardımı başı çekiyor. Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emekliler için de hayata geçirilmesi beklentisi bulunuyor.

OCAK'TA ZAMLANACAK

Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşındı.

Halen memurlara çalışmayan eş için 351,09 lira aile yardımı ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23, 6 yaş üstü için 38,62 lira. Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alacak. Aile yardımı Ocak'ta en az yüzde 3 zamlanacak. Bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, oran daha da yükselecek. (Takvim)