Emekliye çifte zam! Tarih açıklandı...

Milyonlarca kişi bekliyordu ve belli oldu. Emeklilere çifte zam geliyor. Bu ay emekliler için hem zam hem de ikramiye ayı olacak. İlk olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. İkinci müjdeli haber ise emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zam. Uzmanlar temmuz ayında ikramiyelerde enflasyon ve yeniden değerleme artışı bekliyor. Peki, Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli ne kadar zam alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Emekli ikramiyeleri artacak mı? İşte emekli ikramiyeleri ve maaşları zammı ile ilgili gelişmeler...

Yaklaşık 13 milyon emekli için temmuz ayı çifte bayram olacak. Emekliler bu ay belli olacak zam ve enflasyon farkına odaklandı. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emeklinin alacağı zam oranı da belli olacak. Temmuz sonunda ise emekli ikramiyelerinin artıp artmayacağı da belli olacak. 2018 yılından bu yana iki bayramda da verilen emekli ikramiyesinin artmasını bekleyen emekliler ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılmasını istiyor. Uzmanlar temmuz ayında ikramiyelerde enflasyon ve yeniden değerleme artışı bekliyor. Peki, Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli ne kadar zam alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Emekli ikramiyeleri artacak mı? İşte emekli maaşı ve ikramiyeleri ile ilgili son gelişmeler...

3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Devlet memur ları, sözleşmeliler ve memur emeklileri 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da duyuracak.TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memurun emeklinin gözü Temmuz ayında alacağı zam ve enflasyon farkında. Hükümet 2020 yılı ocak ve temmuz dönemi için yüzde 4+4 zam vermişti. Ancak Corona virüs salgını hesapta yoktu. TÜİK tüketici enflasyonu yani TÜFE'nin yılın ilk 5 ayında 4,57 olduğunu açıkladı. Bu orana göre memur ve memur emeklilerinin şimdiden 0,57 puan enflasyon farkı alacağı kesinleşmiş oldu. Memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 4'lük zam ilk 5 ayda enflasyonun 0,57 puan altında kaldı. 6 aylık zammın netleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı tüketici enflasyonu bekleniyor. Haziran'da enflasyonun en az yüzde 0,5 gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 5,09'a çıkacak. Temmuz'da memur ve memur emeklileri yüzde 4'lük zammın yanısıra yüzde 1,9 enflasyon farkı alacak.

Diğer işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise yılın ikinci 6 aylık dönemi için gerçekleşen enflasyon kadar yani yüzde 5,09 oranında zam verilecek. Yeni zamlar emekli ve memurları kapsayacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs enflasyonunu açıkladı, Temmuz zammının ipuçları geldi.Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti.

Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu. Bu şekilde 5 aylık rakamlara göre en düşük emekli maaşı esnafta bin 865, memurda 2 bin 782, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 208 liraya yükselirken, kesin oran için 1 veri kaldı. Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR

Emekli ----- Mevcut ---- 5 aylık zamlı

Bağ-Kur esnaf ---- 1.784,11 TL ----- 1.864,65 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan) ---- 2.111,66 TL ---- 2.208,17 TL

Memur (Emekli Sandığı) ---- 2.661,34 ---- 2.782,97 TL

EMEKLİNİN İKRAMİYE TALEBİ

Yaklaşık 13 milyon emekli bayram öncesi emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ederken emekliler de bayram ikramiyelerinin her bayram öncesi güncellenmesini bekliyor. 2018 yılından bu yana iki bayramda da verilen emekli ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi bir kez daha verilecek. Emekli ikramiye ile rahat bir nefes alırken, cansuyu olacak bayram ikramiyeleri ile ilgili bir talebi var. Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayarken emekli bayram ikramiyelerini aynı kalmasın değişsin, enflasyona göre güncellensin diyor. Emekli 1.000 liralık tutarın artmasını istiyor. Emekli 3 yıldır zam yapılmayan emekli bayram ikramiyelerinin de artırılmasını istiyor. Emekli bayram ikramiyeleri 27-30 Temmuz arasında yani yine bayram öncesi yatırılacak. Emekli bayram ikramiyeleri artırılsın talebi Türkiye Emekliler Derneği'nden geldi. Emekliler Derneği bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılmasını istiyor. Ancak emeklilerin bu taleplerinin karşılık bulup bulmayacağı ise merak konusu.

KİM, NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Emekli ---- 1.000 TL

Ölüm aylığı (% 75) ---- 750 TL

Ölüm aylığı (% 50) ---- 500 TL

Ölüm aylığı (% 25) ---- 250 TL

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Uzmanlar ise temmuz ayında ikramiyelerde enflasyon ve yeniden değerleme artışı bekliyor. Emekliler, halen bin lira olan bayram ikramiyesinde artış yapılmasını bekliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

Bu artış, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.