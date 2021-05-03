Emekliye çifte zam müjdesi! Ve belli oldu, en düşüğü 3.186 lira...

OCAKTA YÜZDE 8.36 OLMUŞTU

SSK ve Bağ-kur emeklisi ocak itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyon verisine göre yüzde 8.36 zam almıştı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36'lık bir fark oluştu. Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı. Bu durumda memur ve emeklisi yüzde 3 artı yüzde 4.36 yani toplamda yüzde 7.36 zam aldı.

İLK 4 AYDA FARK MEYDANA GELDİ

Zammın üzerinden 4 ay geçti ve dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan enflasyonunu da açıkladı. Son 4 ayda kümülatif artış yüzde 5.46’lık artış oldu. Böylece ilk 6 ay için yüzde 3 toplu sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri için zam farkı oluştu. Bu fark şimdilik yüzde 2.46. mayıs ve haziran enflasyonu da artı olursa bu fark daha da artacak.

Temmuzda da memur ve emeklisine yüzde 3 toplu sözleşme zammı yapılacak. Yüzde 3'ün üzerindeki fark bu zamla birlikte hesaba yatacak. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı. Gelecek 3 ayda enflasyon yerinde saysa bile bu maaş 3.186 lira olacak. Yine ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla 3.523 liradan 3.782 liraya çıkmıştı. Şimdiden oluşan zam ve farkla maaş 3.989 liraya çıkmış oldu.

EN DÜŞÜK MAAŞ 1500 LİRA

SSK ve Bağ-kur'lu temmuzda açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyon ne çıkarsa ona göre zam alacak. Ocakta en düşük esnaf maaşı 135 lira artışla 1.627 liradan 1.763 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 128 lira artışla 1.534 liradan 1.662 liraya çıkmıştı. Son üç ayda oluşan yüzde 5.46'lık enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.859 liraya ulaştı. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa bu maaş 2.552 liraya çıkacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor. Emeklinin dul ve yetimi de zamdan aynı oranda etkilenecek ve hissesine düşen oranda fark alıyor.