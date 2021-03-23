Emekliye çifte tazminat müjdesi!

Emeklilikten sonra aynı işte veya farklı bir işyerinde bir süre daha çalışmayı tercih ediyor. Bu kişilerin en çok merak ettiği konuların başında ise şunlar geliyor: Maaşım kesilecek mi? Tekrar kıdem alabilir miyim? İzin hakkım ne? Emekli maaşım artar mı? İşte soruların cevapları...