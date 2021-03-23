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Emekliye çifte tazminat müjdesi!
Milyonlarca emekliye güzel haber! Emekliler çift tazminat alabilir. Sosyal güvenlik uzmanları, aynı işyerinde çalışılacak olsa da emekli olunduğu anda kıdem tazminatının alınmasını tavsiye ediyor. Kıdemini alıp tekrar işe başlayan kişi normal çalışanın haklarına sahip oluyor. Örneğin; çalışan 20 yıl aynı işyerinde çalışıp kıdem tazminatını alarak emekli olup ve emekli olduktan sonra yeniden aynı işyerinde çalışmaya devam ederek, 3 yıl daha çalışmışsa ikinci kez kıdem tazminatını hak ettiğinde yalnızca 3 yıllık süre üzerinden kıdem tazminatı hesaplanıyor. Bunun için kıdem alma hakkının yasal olarak oluşması gerekiyor.
Emeklilikten sonra aynı işte veya farklı bir işyerinde bir süre daha çalışmayı tercih ediyor. Bu kişilerin en çok merak ettiği konuların başında ise şunlar geliyor: Maaşım kesilecek mi? Tekrar kıdem alabilir miyim? İzin hakkım ne? Emekli maaşım artar mı? İşte soruların cevapları...