Emekliye çifte ödeme

Tüm emeklilerin her ay hesabında hem net maaşı hem de ek ödemeb ulunuyor. Ek ödeme net maaşın yüzde 4’ü ya da 5’i oranında oluyor. Ancak pek çok emekli durumu bilmediği için kafa karışıklığı yaşıyor. Ocak’ta maaşlar arttığı için ek ödemeler de yükseldi..

