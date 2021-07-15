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Emekliye çifte müjde! Bankaya yatıyor...
Emekli milyonlarca kişiye çifte müjde! Zamlı olarak hesaba yatıyor. SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ise, maaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuzda alanlar dün alırken, 22, 23, 24, 25, 26 Temmuzda alanlara da bugün ödeniyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu.
Emekli milyonlara çifte müjde! 13.5 milyon emekli ve hak sahibinin Kurban Bayramı ikramiyeleri dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. SSK emeklilerinin zamlı aylıkları dün ödenmeye başlarken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların temmuz ayı farkı ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.