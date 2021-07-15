Emekliye çifte müjde! Bankaya yatıyor...

Emekli milyonlara çifte müjde! 13.5 milyon emekli ve hak sahibinin Kurban Bayramı ikramiyeleri dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. SSK emeklilerinin zamlı aylıkları dün ödenmeye başlarken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların temmuz ayı farkı ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.