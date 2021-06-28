Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar? Kurban Bayramı yaklaştıkça ikramiye hakkında yapılan araştırmalar da artıyor. Ödemelerin hesaplara yatacağı tarih ve verilecek tutar sabırsızlıkla bekleniyor. Kurban Bayramı ikramiyesi detayları…

Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında yapılan araştırmalar arttı. İlk kez 2018 yılında verilen ve 3 dönemdir devam eden bayram ikramiyeleri Ramazan’dan sonra şimdi de Kurban Bayramı için yatacak. Gözler Kurban Bayramı ikramiyelerine odaklandı. Peki, Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar ödenecek?

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerinin de aldığı ikramiyeler bu yıl 1.100 TL olarak belirlendi.

19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayram arifesi öncesi ikramiyelerin yatacağı öngörülüyor.