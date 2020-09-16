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Emekliye ayrılmayı düşünüyorlar! İstifa ediyorlar
Toplumun kural tanımazlığı yüzünden salgının şiddeti dinmiyor. Konronavirüste ön safta savaşanlardan 90 sağlıkçı ve 12 eczacı hayatını kaybederken ağır şartlar onları istifaya da zorluyor. ATO verilerine göre, 39’u hekim toplam 90 sağlık çalışanı koronavirüsle mücadelede yaşamını yitirdi. Toplam pozitif vakaların yüzde 10’unu oluşturan sağlık çalışanlarının pek çoğu istifa etmeyi ya da emekliye ayrılmayı düşünüyor.