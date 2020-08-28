Emekliye 6 bin 972 lira ve...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. SGK'dan emekliye 6 bin 972 lira. Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Bunun için yıl, yaş, ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. 3 şartı da sağlayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurup emekli maaşına kısa sürede kavuşuyor. Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans kolaylığı devreye giriyor. SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 3 şartı da tamamlayıp emeklilik başvurusu yapanlar, ortalama 13 günde maaşına kavuşuyor. Emekli aylığı bağlama işlemleri uzayanlara ise 6 bin 972 liraya varan avans imkanı var. Peki, avans almak için hangi şartları yerine getirmek gerekir? İşte emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlerin avans ile ilgili merak ettiği tüm detaylar.

Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Bunun için yıl, yaş, ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. 3 şartı da sağlayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurup emekli maaşına kavuşuyor. Son yıllarda atılan adımlarla, emekli aylığı bağlama işlemleri hızlandırıldı. 2002 yılında emekli aylığı bağlama süresi 3 ayı geçmekte iken, bugün işlemler ortalama 13 gün içerisinde sonuçlandırılıyor.

3 ASGARİ ÜCRET

Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans kolaylığı devreye giriyor. Emeklilik başvurusunda bulunan kişiye avans ödemesi gerçekleştirilmesi için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK 'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

BAŞVURURKEN DİKKAT!