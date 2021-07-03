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Emekliye 551 lira zam! Ve belli oldu

Milyonlarca emekli gözünü 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verilerine dikti. Emeklinin alacağı zam miktarı belli oluyor. Emekli maaşına zam oranının 7,67'yi bulması bekleniyor. Bu orana emekli maaşına rakam olarak 551 lira şeklinde yansıyacak. İşte hesaplamalara göre zamlı emekli maaşları...

Emekliye 551 lira zam! Ve belli oldu
Emekli zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Temmuz zammı için gözler pazartesi gününe çevrilirken, tahminler gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 7.67’yi bulacak. Gelirlerde 551 liraya varan artış yaşanacak. İşte 2021 emekli zamlı maaşları...
 
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