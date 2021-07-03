Emekliye 551 lira zam! Ve belli oldu

Emekli zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Temmuz zammı için gözler pazartesi gününe çevrilirken, tahminler gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 7.67’yi bulacak. Gelirlerde 551 liraya varan artış yaşanacak. İşte 2021 emekli zamlı maaşları...